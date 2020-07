Hondenlosloopzone op komst ter hoogte van Dijkstraat Kristof Pieters

09 juli 2020

16u44 0 Rupelmonde De gemeente Kruibeke wil een nieuwe hondenlosloopzone realiseren ter hoogte van de Dijkstraat in Rupelmonde. Het gaat om een perceel dat eigendom is van Waterwegen en Zeekanaal maar dat door de gemeente gebruikt mag worden.

In het najaar van 2017 werd al een eerste hondenloopzone gerealiseerd in de zone tussen de ringdijk van het overstromingsgebied en het grindpad van de mountainbikeroute ter hoogte van de Oud-Veerstraat in Kruibeke. De hondenlosloopzone is erg populair en daarom dat men nu een tweede wil realiseren in Rupelmonde. Het huishoudelijk reglement van Kruibeke wordt integraal overgenomen. Ter plaatse zal men aan de ingang van de zone de meest essentiële richtlijnen uithangen.