Hollebeekhoeve trekt met Jens Adams het veld in Kristof Pieters

02 januari 2020

13u50 4 Kruibeke Zuivelproducent Hollebeekhoeve gaat de sportieve toer op. Het Kruibeekse bedrijf trok eerder al wereldkampioene turnen Nina Derwael aan als ambassadeur en is nu ook gestart met een eigen veldritteam. Daarvoor gaat het bedrijf in zee met Jens Adams.

Een eigen cyclocross hadden ze al in Kruibeke en sinds woensdag is er nu ook een Kruibeeks profteam in de veldritwereld actief. Jens Adams (27 jaar) is het uithangbord. Als sinds zijn jeugd geldt hij als een van de grote talenten, zeker na zijn Belgische titel in 2014 bij de Beloften. In 2019 maakte Jens deel uit van het Belgische team voor het WK veldrijden in het Deense Bogense waar hij de 9de plaats behaalt. Op 1 januari 2020 begon Jens aan zijn 7de seizoen als profrenner. Ditmaal in het gloednieuwe Hollebeekhoeve Cycling Team.

Doorzetten

“We kennen Jens allemaal als een doorzetter die al jaren het beste van zichzelf geeft”, zegt François Apers van de Hollebeekhoeve. “Als bedrijf proberen we dat ook te doen en met het Hollebeekhoeve Cycling Team willen we uiteraard vanaf 1 januari kwaliteit en spektakel bieden. Hopelijk kunnen we hiermee aan het veldrijden evenveel smaak geven als aan onze zuivel.”

Op zijn eerste werkdag, woensdag in Baal, behaalde Jens Adams alvast een mooi resultaat met een 8ste plaats.