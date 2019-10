Hollebeekhoeve neemt nieuwe zuivelfabriek in gebruik en legt haar koeien in de watten Kristof Pieters

06 oktober 2019

19u35 0 Kruibeke De Hollebeekhoeve wil één van de eerste klimaatneutrale landbouwbedrijven in de regio worden. De mest van de meer dan 200 koeien gaat voortaan naar een biogasinstallatie die groene stroom levert voor een equivalent van 2.000 gezinnen. Er werd ook geïnvesteerd in een gloednieuwe zuivelfabriek. Maar ook de dieren werden niet vergeten. Die slapen sinds kort op heuse matrassen in een hypermoderne stal die zelf is uitgerust met massageborstels.

De Kruibeekse Hollebeekhoeve werd in 2016 overgenomen door de familie Quirynen uit Merksplas en meteen daarna werd werk gemaakt van een toekomstplan. “De overname is namelijk ook een wissel op de toekomst”, zegt Frank Quirynen die het bedrijf runt met zijn broer Bart en neef Jimmy. “We willen een voorbeeld worden van hedendaagse landbouw met oog voor mens, dier en milieu. Het vrijwaren van de kwaliteit van de verse zuivel was ons eerste aandachtspunt. We hebben in Merksplas een duizendtal koeien en hier zitten er nog zo’n tweehonderd. Die leveren jaarlijks 12 miljoen liter melk op. We verwerken dat allemaal zelf tot zuivelproducten zoals melk, boter, room, ijs, yoghurt,... Enkel harde kazen zitten niet in ons gamma. Voor de verwerking is nu een nieuwe zuivelfabriek gebouwd. Die is voorzien op groei, want er is een capaciteit van 20 miljoen liter melk per jaar. We werken wel enkel met melk van onze eigen koeien. Zo zijn er geen smaakverschillen. De melk gaat vanuit de stal recht naar de fabriek en wordt er meteen verwerkt. Dankzij het pasteurisatieproces worden alle voedingsstoffen en vitaminen bewaard.”

Robotarm

De vloer van de stal wordt door een robotarm continu schoongeveegd, waardoor de mest meteen in de biogasinstallatie terechtkomt. “Zo komt er minder methaangas vrij”, vervolgt Quirynen. “In onze biogasinstallatie wordt de mest omgezet in groene stroom en warmte. Zo’n 10 miljoen liter mest en reststromen zullen er jaarlijks worden vergist/ Verder wordt er elke dag 150.000 liter water gezuiverd. De nieuwe stallen bieden ook meer comfort voor onze melkkoeien. Ze beschikken voortaan over matrassen om op te slapen. Die bestaan uit een laag zagemeel en daaronder een verende matras van vijf centimeter dik. Er zijn ook massageborstels beschikbaar. De dieren komen dus niks tekort.”

Korte keten

De Hollebeekhoeve is met meer dan 25 personeelsleden al lang geen klein bedrijf meer, maar nog wel steeds een typisch voorbeeld van de korte keten. “We zetten de producten nu vooral af in deze regio, maar we willen binnenkort ook actief worden in de rest van de provincie”, vult marketingverantwoordelijke Elise Dispersyn aan. “De nieuwe zuivelfabriek laat toe om de productie nog wat op te drijven. Ook gaan we in de toekomst ons gamma aan zuivel verder uitbreiden. We hebben ons nu echter vooral willen focussen op duurzaamheid en een oplossing gezocht voor de mestoverschotten, het watervraagstuk en de groeiende CO2-problematiek. Ik denk dat we op dit vlak echt wel een voortrekkersrol op ons hebben genomen.”