Hollebeekhoeve is eerste CO2-neutraal zuivelbedrijf van het land: “We willen onze verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar volgende generaties” Kristof Pieters

11 juni 2020

11u07 24 Kruibeke Zuivelproducent Hollebeekhoeve uit Kruibeke zorgt voor een primeur en mag zich het eerste CO2-neutrale zuivelbedrijf van België noemen. En dat is wel erg bijzonder aangezien koeien heel wat methaan produceren tijdens hun spijsverteringsproces. “We zorgen voor een daling die je kan vergelijken met de uitstoot van meer dan 70 miljoen gereden autokilometers”, klinkt het trots bij zaakvoerder François Apers.

De Hollebeekhoeve telt zo’n 1.200 koeien waarvan de melk binnen de 24 uur verpakt of verwerkt wordt in verse hoeveboter, platte kaas, yoghurt, room, melk, roomijs, enz. Het bedrijf behaalde nu zowel het label van ‘CO2 Neutral Company’ als ‘CO2 Neutral Product’. Om deze primeur in de wacht te slepen sloeg het bedrijf de handen in mekaar met klimaatbureau CO2logic dat de volledige impact van het productieproces in kaart bracht. “De klimaatimpact van melkproductie wordt grotendeels bepaald door rechtstreekse methaanemissies van de veestapel, maar ook door chemische processen in de mest en bodem die zowel methaan- als lachgasemissies veroorzaken”, legt François Apers uit. “Naast deze landbouwemissies werd ook de impact van energieverbruik, mobiliteit en de aanvoer van alle stromen zoals voer voor de koeien mee in rekening genomen. Het ganse productieproces om uiteindelijk tot een Hollebeekhoeve-product te komen, werd dus -van A tot Z- onder de loep genomen.”

Korte keten

Het label kon het zuivelbedrijf enkel bekomen door serieuze klimaatinspanningen te doen. Een volledig CO2-neutrale landbouw is vandaag nog niet mogelijk. Dat de dieren methaan uitstoten kan je immers niet vermijden. De Hollebeekhoeve slaagt er echter wel in om een derde van de uitstoot met eigen maatregelen te reduceren. “Dat is op zich al veel en vergt heel wat inspanningen”, legt Apers uit. “Om toch het label in de wacht te slepen van CO2-neutraal bedrijf moesten we de resterende emissies compenseren. Zo zetten we al jaren in op het ‘korte keten-principe’: de melk van de stal rechtstreeks naar de fabriek. Ook vergisten we met enkele biogasinstallaties al de mest. Hiermee produceren we jaarlijks, samen met de aanwezige zonnepanelen, groene stroom voor zo’n 15.000 gezinnen. Naast elektriciteit levert het vergisten ook warmte op die we gebruiken om de restfractie te drogen die zo de perfecte grondstof vormt voor organische meststoffen. En uiteraard gebruiken we die warmte ook voor het verwarmen van onze eigen gebouwen. Tot slot zuiveren we al ons afvalwater. Door 100% CO2-neutraal te werken, zorgen we voor een daling die je kan vergelijken met de uitstoot van meer dan 70 miljoen gereden autokilometers, niet niks dus. De komende jaren voeren we onze inspanningen nog op zodat we voor nog minder uitstoot kunnen zorgen.”

Landbouwresten als energiebron

De Hollebeekhoeve investeerde ook in het project Clean Cookstoves in China. Dit project zet landbouwoverschotten in als energiebron. “In plaats van sterk vervuilende kolen, worden niet eetbare maïskolven en andere landbouwresten gebruikt als energiebron voor het koken van voedsel.” Met de hulp van de Hollebeekhoeve konden er al zo’n 4.500 ovens worden aangekocht waardoor er 10.000 ton steenkool minder verbrand werd.

Trots op klimaatresultaten

“We zijn best wel trots dat we vandaag 100% CO2-neutraal werken. We willen dan ook onze verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar de volgende generaties maar nu klimaatresultaten boeken.”