Hitteplan geactiveerd: ijsjes en extra pauzes voor gemeentepersoneel Kristof Pieters

24 juni 2019

17u19 5 Kruibeke In Kruibeke werd maandag het hitteplan geactiveerd. Het gemeentepersoneel mag hierdoor extra pauzes inlassen of vroeger stoppen met werken.

Het hitteplan voorziet een aantal maatregelen. “Bij temperaturen van boven de dertig graden celsius bieden we verfrissende dranken aan, maar delen we ook ijsjes uit”, zegt schepen Filip Vercauteren (CD&V). “Als de temperatuur in bepaalde ruimten te hoog oploopt, is er ook de mogelijkheid om tijdelijk te verhuizen naar een koelere plek. Tot slot kunnen mensen ook meer pauzes inlassen, vroeger stoppen met werken of hun uren anders indelen.”

De bevolking wordt ook extra gesensibiliseerd. Dit gebeurt onder meer via de digitale infoborden langs de gewestweg.