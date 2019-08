Hinder in Bazelstraat, Houtenkruisstraat en Hondenstraat door werken Fluvius Kristof Pieters

14 augustus 2019

11u42 0 Kruibeke Fluvius start op maandag 19 augustus met werken aan de nutsleidingen voor elektriciteit in de Bazelstraat, Houtenkruisstraat en de Hondenstraat. De werken worden uitgevoerd in 4 fases en zullen 30 tot 32 werkdagen duren.

In een eerste fase wordt gewerkt in de Bazelstraat (tussen Oude Kruibekestraat en Houtenkruisstraat). Die fase duurt tot eind deze maand. De werfzone bevindt zich op het voetpad. Doorgaand verkeer kan via tijdelijke verkeerslichten alternerend passeren. Het fietspad richting Kruibeke is onderbroken. Fietsers worden omgeleid via de Houten Kruisdam en Trammeland.

De tweede fase is in de Houtenkruisstraat tussen de Bazelstraat en de Boerenstraat. De werken zijn gepland van 26 augustus tot 6 september. Het stukje waar de werken plaatsvinden is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Er wordt een lokale omleiding voorzien. Fase 3 is in de Houtenkruisstraat (tussen Boerenstraat en Hondenstraat) van 2 tot 14 september. De 4e fase tot slot is in de Hondenstraat van 9 tot 21 september.