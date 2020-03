Het Gildenhuis in Rupelmonde: van iconisch gebouw tot een échte thuis Aangeboden door Vastgoedgroep Huyzen Van de commerciële redactie

02 maart 2020

06u00 0 Kruibeke Het pittoreske Rupelmonde krijgt een moderne toets. Het iconische Gildenhuis in het hart van het dorp wordt omgetoverd in nieuwbouwwoningen- en appartementen.

Nieuwbouwproject Gérard vleit zich neer in het midden van de Rupelmondse dorpskern. De locatie van het woonproject is werkelijk uniek omdat de woningen en appartementen aan het dorpsplein liggen. Van hieruit heeft men zicht op de prachtige kerk van het pittoreske dorp. In de onmiddellijke nabijheid treft men alle faciliteiten zoals een bakker, een beenhouwer, een supermarkt, een apotheek, een school en het openbaar vervoer.

Voor ieder wat wils

Normaal gezien is het haast onmogelijk om een splinternieuwe woning te kopen in de dorpskern van Rupelmonde. Ook dit draagt bij aan het unieke karakter van woonproject Gérard. Het nieuwbouwproject omvat vier nieuwbouwwoningen, zestien appartementen met twee of drie slaapkamers, een handelsruimte, vierentwintig ondergrondse parkeerplaatsen, dertien private bergingen, een gemeenschappelijke afvalberging en fietsstaanplaatsen, zelfs voor de elektrische fiets.

Een van de grootste troeven van het woonproject is ongetwijfeld de binnentuin. Deze ontmoetingsplaats biedt een veilige plek aan kinderen om er naar hartenlust te spelen en de mogelijkheid aan buren om elkaar beter te leren kennen. De woningen en de appartementen op het gelijkvloers beschikken daarenboven over een private tuin. Bewoners van de appartementen kunnen dan weer tot rust komen op het ruime terras.

Natuur en architectuur perfect verweven

De site is ingeplant nabij de Schelde. Na een drukke werkdag kan je dus genieten van een verkwikkende wandeling of fietstocht langs het water.

Het woonproject smelt perfect samen met de omliggende, authentieke panden zoals de Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk. Projectontwikkelaar YouStone weet als geen ander hoe je een frisse look geeft aan verouderde dorps- en stadsgezichten, zonder het karakter te verliezen. Een deel van de appartementen werd gecreëerd achter de beschermde gevel van het Patronaat, maar binnenin kan je genieten van al het nodige wooncomfort, met onder andere een moderne en goed uitgeruste keuken en een volledig ingerichte badkamer. De panden beschikken over de nodige voorzieningen, en er wordt afgewerkt met kwalitatieve materialen aan de hand van het lastenboek en in overleg met de koper.

Het woonproject Gérard is Bijna Energie Neutraal (BEN) en voldoet dus aan alle normen op vlak van energie en isolatie. Elke woonunit wordt uitgerust met de nieuwste technologieën: vloerverwarming, een ventilatiesysteem en een individuele lucht-water-warmtepomp.

Verhuizen zonder risico

‘Verhuizen is niet altijd evident, zeker als je eerst je eigen woning nog moet verkopen. Kandidaat-kopers staan er zeker niet alleen voor. Ons kantoor kan kopers begeleiden bij het volledige aan- en verkoopproces. Onze makelaars zijn goed opgeleid. Zij staan kopers bij met al hun technische en financiële vragen en ontzorgen hen van de eventuele verkoop van hun huidige woning. Zo lopen kopers geen enkel risico en kunnen ze vanaf dag één zorgeloos intrek nemen in hun nieuwe stek’, aldus Michel Maes, zaakvoerder van Huyzen Vastgoedgroep, die het nieuwbouwproject commercialiseert.

PRAKTISCH

Ontdek dit schitterend nieuwbouwproject tijdens het lanceringsevent, dat doorgaat op donderdag 12 maart tussen 16.00 uur en 20.00 uur, en zaterdag 14 maart tussen 10.00 uur en 14.00 uur in ’t Gildenhuis (Geeraard De Cremerstraat 3) in Rupelmonde.