Gesponsorde inhoud Het Gildenhuis in Rupelmonde: van iconisch gebouw tot een échte thuis Aangeboden door Vastgoedgroep Huyzen Van de commerciële redactie

29 juli 2020

08u56 0 Kruibeke Het vermaarde Gildenhuis in Rupelmonde krijgt binnenkort een facelift. Het iconische gebouw wordt omgetoverd tot stijlvolle nieuwbouwwoningen en -appartementen.

Rupelmonde is aan een opmars bezig, met steeds meer fietsers en wandelaars die het pittoreske dorp en haar polders ontdekken. In het midden van die dorpskern vleit nieuwbouwproject Gérard zich neer. Het project ontleent haar naam aan de bekende cartograaf Gerard ‘Mercator’ De Cremer, die hier geboren is. Alle dagdagelijkse faciliteiten en de Schelde liggen op een steenworp.

Voor ieder wat wils

Het woonproject omvat vier nieuwbouwwoningen met tuin, die mooi aansluiten bij de omliggende woningen. Het voormalige café Gildenhuis maakt plaats voor een nieuw, stijlvol volume met twaalf appartementen en één kantoorruimte. Achter de statige gevel van het Patronaat, die in al haar glorie zal worden hersteld, komt een gemeentezaal en nog vier appartementen in loftstijl. De ondergrondse parking voorziet vierentwintig autostaanplaatsen alsook individuele bergingen. Doordat de werken nog moeten starten, kunnen alle woonunits nog naar eigen smaak worden ingericht.

Een van de grootste troeven van het woonproject is ongetwijfeld de binnentuin. Deze ontmoetingsplaats biedt aan kinderen een veilige plek om te spelen en aan de buren de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. De woningen en de appartementen op het gelijkvloers beschikken daarenboven over een private tuin. Bewoners van de appartementen kunnen dan weer tot rust komen op het ruime terras.

Betaalbare, comfortabele woonunits

Deze ontwikkeling is tot stand gekomen in overleg tussen de gemeente, de projectontwikkelaar YouStone en architectenbureau Bold. Het idee achter dit project was om een frisse look te geven aan een ietwat verouderd dorpsgezicht door dit om te vormen tot betaalbare, stijlvolle woonunits. De nieuwbouwwoningen worden aangeboden vanaf 287.500€. Een appartement met 2 of 3 slaapkamers wordt respectievelijk aangeboden vanaf 227.500€ en 299.000€. Voormelde prijzen zijn exclusief kosten.

Aandacht voor duurzaamheid

De gebouwen worden duurzaam, energiezuinig en future-proof ontworpen met een bijzondere aandacht voor het optimaliseren van het wooncomfort. Het gehele project zal Bijna-Energie-Neutraal (maximum E-peil 30) zijn. Dit zorgt niet alleen voor een lage energiefactuur maar ook voor een korting op de onroerende voorheffing. Alle units worden uitgerust met een lucht-water-warmtepomp, vloerverwarming en een ventilatiesysteem.

Verhuizen zonder risico

‘Verhuizen is niet altijd evident, zeker als je eerst je eigen woning nog moet verkopen. Kandidaat-kopers staan er zeker niet alleen voor. Ons kantoor kan kopers begeleiden bij het volledige aan- en verkoopproces. Onze makelaars zijn goed opgeleid. Zij staan kopers bij met al hun technische en financiële vragen en ontzorgen hen van de eventuele verkoop van hun huidige woning. Zo lopen kopers geen enkel risico en kunnen ze vanaf dag één zorgeloos intrek nemen in hun nieuwe stek’ aldus Michel Maes, zaakvoerder van Huyzen Vastgoedgroep, die het nieuwbouwproject commercialiseert.

PRAKTISCH

Ontdek dit schitterend nieuwbouwproject tijdens de Open-Huyzen-Dagen, die plaatsvinden op zaterdag 8 augustus en zondag 9 augustus, telkens van 10 uur tot 15uur in ’t Gildenhuis (Geeraard De Cremerstraat 3) in Rupelmonde.