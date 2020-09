Herdenking 11 september zonder publiek maar wel live te volgen op Facebook Kristof Pieters

09 september 2020

11u30 0 Kruibeke Voor de negentiende keer op rij worden in Kruibeke op 11 september alle mensen van de verschillende veiligheidsdiensten herdacht die omgekomen zijn bij het uitoefenen van hun beroep. Omwille van het coronavirus kan men de herdenking dit jaar wel enkel digitaal volgen.

De jaarlijkse herdenking aan het brandweermonument in Kruibeke kwam er na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 en vindt vrijdag dus voor de 19de maal plaats. Om klokslag 11 uur werd de gewestweg even afgesloten en laten de brandweerwagens een minuut lang de sirenes loeien. Ook de politie, het Rode Kruis, het leger en de civiele bescherming zullen met een delegatie aanwezig zijn om hulde te brengen. Met de herdenking worden immers niet alleen de slachtoffers van de aanslag op de WTC-toren herdacht maar ook alle andere hulpverleners die tijdens hun job het leven verloren.

Door het coronavirus kan er dit jaar geen publiek aanwezig zijn tijdens de hulde. “Toch vinden we het belangrijk om deze traditie op een andere manier te laten doorgaan”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). De plechtigheid zal daarom vanaf 11 uur live te volgen zijn via www.facebook.com/gemeentekruibeke.