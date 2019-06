Heraanleg N419 uit de startblokken; getroffen handelaars pakken het creatief aan Kristof Pieters

03 juni 2019

15u29 7 Kruibeke De werken op de N419 in Kruibeke zijn maandagochtend van start gegaan. Nog tot eind dit jaar moet er een kilometerslange omleiding gevolgd worden. Voor de handelaars langsheen het traject breekt een moeilijke periode aan. Sommige pakken het echter creatief aan. Zo brengt carrosseriebedrijf Janssens de vervangwagens bij klanten aan huis.

Het was maandagochtend opvallend kalm in de Burchtstraat (N419). De gewestweg telt per week normaal gezien zo’n 65.000 verkeersbewegingen. Nog tot eind dit jaar gaat de baan echter dicht voor alle doorgaand verkeer om rioleringswerken uit te voeren. Het afvalwater van ongeveer 50 bewoners en 19 bedrijven in de Burchtstraat wordt daarna gescheiden afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Daarnaast wordt de wegenis volledig vernieuwd.

“We zijn al bezig sinds half maart met voorbereidende werken”, zegt Aart Luyten, projectmanager bij Aquafin. “De werken waren noodzakelijk om de omleidingswegen veilig te maken, zowel voor de zwakke weggebruikers als voor het gemotoriseerde verkeer.” Zo werden onder meer gescheiden fietspaden aangelegd in de Beverenstraat en Kruibekesteenweg, ter hoogte van de brug over de E17. Ook werd de Heirbaan verbreed tussen de Galgenstraat en Hogenakkerhoekstraat. Verder is er een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad ingericht in de Molenstraat, exta parking op de Schedelei en een knip voor het gemotoriseerde verkeer in de Galgenstraat.

Maandagochtend is Besix Infra gestart met de eigenlijke werken in de eerste fase in de Burchtraat. “Op het traject in deze fase, tussen de Warandestraat en de Watermolenstraat, zal de weg worden opgebroken voor de aanleg van de nieuwe riolering waarna de wegenis wordt vernieuwd met een nieuwe asfaltlaag”, vervolgt Luyten. “De Burchtstraat is dus vanaf nu onderbroken voor het doorgaand verkeer en dit tot de kerstvakantie. Lokaal en bestemmingsverkeer kan via de omleidingswegen naar het centrum van Kruibeke of de E17. Wie niet in de buurt moet zijn, rijdt het beste langs de N16 of de E17.”

Voor de vele bedrijven en handelszaken breekt een moeilijke periode aan maar er is ook begrip. “De uitvoeringstermijn is vrij kort gehouden en ik juich toe dat er op de eerste dag dat de baan is afgesloten ook effectief gewerkt wordt”, zegt Marc Janssens van Carrosserie Janssens. “Er is veel uitstel geweest voor deze werken maar ik denk dat men nu wel een goede aannemer onder de arm heeft genomen. Ik heb al anders meegemaakt. Vroeger hadden we ook een vestiging in Zwijndrecht en daar hebben we vier jaar lang in het stof gezeten voor de heraanleg van de N70 en het doortrekken van de tram. Ik weet dus welke miserie werken met zich mee kunnen brengen.”

Maandagochtend was het bij Carrosserie Janssens al opvallend minder druk. “We hadden ons eraan verwacht. Het is een zure appel maar we moeten doorbijten. Het zal sowieso wegen op de inkomsten. We werken hier met tien mensen en we proberen er het beste van te maken. Zo halen we auto’ bij klanten op en brengen we zelfs de vervangwagen aan huis. We gaan ook nog wat meer diversifiëren. Als er te weinig werk is in de lakafdeling gaan we er ook deuren en kasten voor keukens of badkamers herspuiten.”

Marc Janssens benadrukt wel dat het bedrijf een groot deel van de tijd perfect bereikbaar blijft. “Volgens de aannemer zal het bedrijf slechts tien dagen helemaal niet bereikbaar zijn en in nood hebben we nog altijd een dienstweg aan de achterzijde.”