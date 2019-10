Heraanleg Kapelstraat start volgende week, zonder extra parking Kristof Pieters

28 oktober 2019

08u52 3 Kruibeke Op maandag 4 november wordt in opdracht van Aquafin en de gemeente Kruibeke gestart met de heraanleg van de Kapelstraat. Ondanks buurtprotest en zelfs een extra zitting van de gemeenteraad blijven de plannen ongewijzigd en komt er geen extra parking op het einde van de straat.

De herinrichting van de Kapelstraat in Kruibeke staat al een tijdje op het programma maar het ontwerp werd een paar keer bijgestuurd waardoor het project wat vertraging opliep. Ook het definitieve ontwerp kan niet op eensgezindheid rekenen. Een aantal bewoners organiseerde zelfs een petitie met de vraag voor extra parkeergelegenheid. In de eerste plannen was namelijk een buurtparking voorzien op het einde van de Kapelstraat maar de nieuwe bestuursmeerderheid schrapte deze. De parking zou naast de woning van een gemeenteraadslid komen te liggen en die heeft daar grote bezwaren bij. Volgens de meerderheid is een parking op het einde van een doodlopende fietsstraat echter sowieso geen goed idee. De oppositie ziet er echter politiek dienstbetoon in en riep daarom vorige week nog een extra gemeenteraad samen bij hoogdringendheid. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) liet echter duidelijk verstaan dat de plannen niet meer bijgestuurd worden. Hij benadrukt dat er op andere plaatsen zoals de Altena-site extra parking zal worden gecreëerd.

De werken gaan dus volgende week maandag van start. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en in het bovenste gedeelte van de Kapelstraat (tussen N419 en kruispunt Broekdam-Zuid) wordt de volledige straat vernieuwd. Langsheen de ringgracht tussen de Scheldelei en de Kapelstraat wordt het laatste ontbrekend stuk fietspad van het lokaal fietsroutenetwerk aangelegd. Dit fietspad wordt voor 40% gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. De werken zullen normaal gezien tot begin mei volgend jaar duren. Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk.