Heemkundige Kring Wissekerke wint eerste Wase Erfgoedprijs Kristof Pieters

01 december 2019

09u51 0 Waasland Heemkundige Kring Wissekerke heeft met het erfgoedproject ‘Herdenking 11/11/1918’ de allereerste Wase Erfgoedprijs in de wacht gesleept.

De winnaar ontving zaterdagavond in OC ‘t Klooster in Vrasene een handgemaakte trofee en een geldprijs van 1.000 euro. Heemkundige kring Wissekerke realiseerde met Herdenking 11/11/1918 enkele uitzonderlijke projecten in Bazel: een live huldeconcert in de kerk met harmonie Al Vloeiend Groeiende, een gesproken evocatie van de oorlog, een voorstelling van de gesneuvelden via projectie en de aanplant van een nieuwe vrijheidsboom. Het publiek werd betrokken bij de viering van 11 november en ontdekte, beleefde en creëerde erfgoed.

Een 7-koppige jury met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld selecteerden dit project als het beste uit de 17 inzendingen en 5 finalisten. “Het hele project getuigt van een creatieve en inventieve invalshoek met hoog participatief gehalte”, klinkt het bij de jury. “Traditionele formats zoals een concert werden gecombineerd met de exploratie van nieuwe digitale mogelijkheden waaronder een projectie op de kerk. Het project creëerde een enorme dynamiek. Het wakkerde een erfgoedgevoel en waardering voor erfgoed bij een brede publieksgroep aan.”

Naast de winnaar ontvingen twee laureaten ieder 500 euro. Eerste laureaat is de monografie ‘De geheimen van het Gravenkasteel’ van Kevin Poschet.

Aan de hand van meeslepende verhalen laat Kevin Poschet in ‘De geheimen van het Gravenkasteel’ de ruïne weer tot leven komen en haar geheimen prijsgeven. Voor het eerst sinds haar verdwijning werd ook een prachtige 3D-reconstructie gemaakt van het kasteel.

Tweede laureaat is het literaire project ‘Klinkers’ van deBib Sint-Niklaas. Het project wekt de straten, de markt, de pleintjes en gebouwen van Sint-Niklaas tot leven in de vorm van verhalen en sprekende beelden. Verhalen geschreven door al wie over de straatstenen loopt.

Tijdens de uitreiking van de Wase Erfgoedprijs werd eveneens iemand beloond met een prijs voor ‘algemene verdienste voor het Wase erfgoed’. Die prijs gaat dit jaar naar Hilaire Liebaut. Hij heeft als voorzitter van de culturele raad (1968-1970), schepen van cultuur (1971-1976) en burgemeester (1977-1995) van Lokeren de stad op dat terrein op de kaart gezet. Liebaut mag sinds 1967 ook een lange lijst van historische publicaties over Lokeren en het Waasland op zijn naam zetten en doet nog steeds historisch onderzoek.