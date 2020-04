Heemkundige Kring Wissekerke brengt “coronacourantje’ uit Kristof Pieters

06 april 2020

11u07 0 Kruibeke/Steendorp Ook een Heemkundige Kring gebruikt de moderne communicatiemiddelen om met zijn leden actief te blijven. De heemkring Wissekerke heeft samen met een zestal andere verenigingen het eerste nummer van het Cruybeeks ‘corona’ Courantje uitgebracht op 2.000 exemplaren.

De Heemkundig Kring Wissekerke heeft zijn museum in de oude pastorie van Bazel en normaal zou daar nu de tentoonstelling over Tramlijn H (Hamme Linkeroever) lopen. Die expo moest door de coronacrisis uiteraard uitgesteld worden. “Maar dat wil niet zeggen dat wij stil zitten”, zegt Peter De Wilde. “We willen een bijdrage doen om deze crisis draaglijk te houden. Daarom komt nu een eerste nummer van het Cruybeeks Courantje voor Groot-Kruibeke en Steendorp uit. Samen met een zestal andere verenigingen zijn we erin geslaagd een onderhoudend krantje te maken met artikeltjes over vroeger uiteraard, maar ook spelletjes, een gedicht, een column, natuurweetjes, … Het is een echt papieren krantje omdat we ervan uitgaan dat niet iedereen op facebook of zelfs internet zit.”

Er worden in totaal 2.000 exemplaren verdeeld via handelszaken die open zijn, apotheken, afhaalrestaurants, krantenwinkels, rusthuizen, enz… “We vragen wel om de krantjes niet te hamsteren maar ze op een veilige manier verder te geven als je ze uitgelezen hebt.”

De heemkring en de deelnemende verenigingen hopen op die manier de verveling en de eenzaamheid een klein beetje tegen te gaan. Hoeveel nummers er gaan verschijnen is onduidelijk, maar het tweede nummer is ondertussen ook al in de maak.