Haarnetjesproducent gaat honderdduizenden mondmaskers produceren tegen corona: “Een goede les, laten we niet té veel afhankelijk worden van import” Kristof Pieters

09 maart 2020

17u15 0 Kruibeke Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus dreigt er een acuut tekort aan mondmaskers. Het Kruibeekse bedrijf Haircap heeft daarom besloten om haar machinepark voor de productie van haar- en baardnetjes aan te passen om op deze nood in te spelen. De productie is vandaag gestart. Wekelijks zullen er honderdduizenden mondmaskers worden gemaakt.

Haircap is een bedrijf dat gespecialiseerd is in veiligheids- en hygiëneproducten. “We zijn al 35 jaar actief en vooral bekend van onze wasbare haar- en baardnetjes”, zegt Geert Smet. “Sinds de uitbraak van het coronavirus worden we echter overstelpt met vragen van bedrijven die mondmaskers willen. Vroeger werden die vooral ingevoerd vanuit China maar dat is door de uitbraak van het virus volledig stilgevallen.”

Er dreigt hierdoor in heel Europa een tekort aan mondmaskers. “Terwijl de vraag natuurlijk toeneemt”, vult zaakvoerster Agnes Bauwelinck aan. “Het gaat dan bijvoorbeeld over ondernemingen waarvan de werknemers in contact komen met personen uit risicogebieden of waar veel mensen dicht op elkaar werken.”

Ontwikkeld op drie dagen

Haircap ontwikkelde in drie dagen tijd een mondmasker dat in de eigen ateliers geproduceerd kan worden. “Onze ateliers voldoen reeds aan strenge hygiënische voorschriften omdat de haarnetjes vooral gebruikt worden in de voedingsindustrie”, legt Geert Smet uit. “Omdat het dit keer om een medische toepassing gaat, moeten we wel nog een certificaat krijgen voor ons type van mondmasker. We verwachten dit op korte termijn. De overheidsadministraties gaan ons dossier met prioriteit behandelen omdat de nood aan mondmaskers zo groot is.”

Wachten op certificaat

Zodra het certificaat is afgeleverd, kan het bedrijf beginnen met de eerste leveringen. “En dat is niet alleen aan Belgische bedrijven”, vervolgt Smet. “Onze klanten bevinden zich in heel Europa. We zullen wekelijks honderdduizenden stuks maken. Om aan de vraag te voldoen gaan we ook extra stiksters inschakelen. Onze mondmaskers zijn gemaakt uit dezelfde materialen als de gecertificeerde mondmaskers. Ze voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen, sluiten goed aan op het gezicht en voelen zachter aan dan de lossere modellen.”

Afhankelijk van import

Haircap wil van de huidige schaarste gebruikmaken om zich goed in de markt te plaatsen. “We hebben ons vroeger nooit bezig gehouden met de productie van mondmaskers omdat Belgische bedrijven niet kunnen concurreren met Azië. De huidige crisis doet mensen wel beseffen dat men niet té afhankelijk mag worden van import. Het is in die zin wel een goede les voor veel bedrijven. De laagste prijs is niet de enige factor waarmee men rekening moet houden. We hopen dus dat klanten ook de weg naar ons zullen vinden als de Chinese bedrijven in de toekomst opnieuw volop gaan exporteren.”

Particulieren kunnen bij Haircap niet terecht. De mondmaskers zijn bedoeld voor bedrijven en worden verdeeld via groothandelaars.