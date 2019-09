H2O House stelt deuren open voor ‘fileslachtoffers’ Kristof Pieters

19 september 2019

15u27 0 Kruibeke/Burcht Wie het beu is om op de E17 in de file naar Antwerpen vast te staan, kan voortaan de afslag Kruibeke nemen. De bedrijvengroep H20, bekend van onder meer kleikorrelfabrikant Argex, heeft een deel van zijn kantoorgebouw omgevormd voor coworking. Een bureau huren kan per maand of jaar maar ook per dag.

De bedrijvengroep rond Argex werd recent overgenomen door het eigen management en omgedoopt tot H20. Een eerste wapenfeit is een grondige reorganisatie van de eigen kantoren waardoor er meteen een hele verdieping vrijkwam die nu verhuurd wordt als coworking.

“We willen hiermee een oplossing bieden voor startups of professionals die de dagelijkse file richting Kennedytunnel willen ontlopen”, zegt verantwoordelijke Charlotte Van Damme. “In totaal hebben we een dertigtal bureaus. Sommige zijn vast, andere elektrisch verstelbaar in de hoogte en we hebben ook enkele private kantoorruimtes. Voor wie wat meer privacy wil bij een belangrijk telefoontje is er zelfs een heuse telefooncel geplaatst, een afgesloten kamertje met glas en akoestische panelen. Zo wordt men niet gestoord als er wat geroezemoes is in het landschapskantoor. Ook de vijf vergaderzalen worden te huur aangeboden en bij een abonnement zijn er zelfs enkele uren vergaderruimte inbegrepen.”

Kurt Vernimmen van H20 is tevreden met het resultaat. “We beschikken hier over een bijzonder fraai kantoorgebouw maar de ruimte werd niet optimaal benut. Door gewoon een aantal bureaus te herschikken hebben we een hele verdieping kunnen vrijmaken. We kijken er naar uit om al die nieuwe bedrijven en startups te leren kennen. We kunnen er trouwens zelf ook interessante contacten leggen.”

Opvallend is wel dat H20 zich expliciet richt naar ‘fileslachtoffers’. “We worden er allemaal elke dag mee geconfronteerd. Het verkeer op de E17 staat in de spits al vast vanaf Kruibeke. Heel wat mensen parkeren zich aan het benzinestation en gaan wat op hun laptop werken bij Starbucks. Wij bieden hen een bureau aan dat altijd klaar staat als ze de file beu zijn. Een extra troef is onze ‘million dollar view’. Het gebouw kijkt namelijk uit op de Schelde en jawel, ook ons dakterras staat open voor alle coworkers”, knipoogt Vernimmen.

Stephanie Claeys van de firma Fassada is één van de eerste klanten van het H20 House en huurt er een klein kantoor met plaats voor een viertal personen. “We zijn gevestigd in Antwerpen maar onze vertegenwoordigers uit Oost-Vlaanderen stonden zo vaak vast in de file dat we naar een alternatief hebben gezocht”, legt ze uit. “We denken er een twee tot drie keer per week gebruik van te maken en ook vergaderingen gaan we hier organiseren om de files te vermijden. In totaal zullen er een achttal personeelsleden hier regelmatig aan de slag gaan. Het uitzicht met de Schelde als achtergrond is ronduit indrukwekkend. Ik denk dat onze mensen in de Antwerpse vestiging jaloers gaan zijn”, lacht ze.