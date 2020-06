Grote rookpluim door brand in afvalcontainer Kristof Pieters

25 juni 2020

11u29 9 Kruibeke Een brand van een afvalcontainer op de site van de bedrijvengroep Sterhoek in de Burchtstraat in Kruibeke heeft donderdagochtend voor een imposante rookpluim gezorgd die tot in Antwerpen te zien was.

“Het vuur brak uit in een berg afval”, zegt Jolien Van Damme, woordvoerster van de Hulpverleningszone Waasland. “Het oogde spectaculairder dan het was. De brand ging namelijk gepaard met bijzonder veel rookontwikkeling maar het vuur was snel geblust.” Er kwamen veel meldingen binnen bij de hulpdiensten van verontruste omwonenden en voorbijgangers. De rookpluim was dan ook kilometers ver in de omtrek te zien, tot in Antwerpen. De brand beperkte zich tot een container van een onderaannemer. Er vielen geen gewonden en er was geen schade.