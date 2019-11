Grootschalige zoektocht naar ‘vermiste visser’ blijkt loos alarm Kristof Pieters

16 november 2019

22u31 4 Kruibeke Zaterdagavond hebben de hulpdiensten een grootschalige zoekactie gehouden naar een visser die spoorloos verdwenen leek te zijn. Een tiental duikers werd ingezet om de vijver te dreggen en zelfs de Rago-helikopter van de federale politie kwam ter plaatse met de warmtebeeldcamera. Achteraf bleek alles echter op een misverstand te berusten.

Een man die zijn hond uitliet in de Polders van Kruibeke nabij de Scheldelei merkte zaterdagavond in de schemering op dat er allerhande spullen lagen naast een bankje aan de visvijver. Op en naast de bank lagen er 2 gsm’s, sigaretten, eten en drinken. Ook verschillende vishengels stonden opgesteld maar er was niemand te bespeuren. De hond van de wandelaar reageerde bovendien nerveus waardoor de man vreesde dat er iets meer aan de hand was. Hij sloeg meteen alarm. Er werd gevreesd dat de visser in het water terecht gekomen was. Het zonaal duikteam van de Hulpverleningszone Waasland snelde ter plaatse en begon in de invallende duisternis aan een zoektocht naar de vermiste persoon. De twee gsm’s bleken onbruikbaar. Bij één gsm was de batterij plat, van de andere ontbrak de SIM-kaart. Een tiental duikers begonnen in het water te zoeken, verschillende andere ploegen zochten samen met ambulanciers en politieagenten in het hoge gras en tussen de struiken rondom de visvijver.

Na anderhalf uur werd nabij het veer, zo’n 200 meter verderop een man aangetroffen. Hij gaf een verwarde indruk en vertelde een onsamenhangend verhaal. Hij zou samen met een ‘vriend’ aan de visput gezeten hebben maar het was tot een ruzie gekomen. Daarom werd er met het ergste rekening gehouden en werd er verder gezocht naar een mogelijk tweede persoon. Daarvoor werd zelfs de Rago-helikopter van de federale politie ingezet. Die cirkelde een tijdlang boven de omgeving van de Scheldelei om met de warmtebeeldcamera naar het mogelijke slachtoffer te zoeken. Tijdens de zoektocht kwam het verlossende bericht dat alles op een misverstand zou berusten en werd de actie beëindigd.