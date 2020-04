Groendienst krijgt tijdens coronacrisis tijdelijk onderdak bij voetbalclub KJV in Kerkeputten Kristof Pieters

30 april 2020

12u13 0 Kruibeke De groendienst heeft een tijdelijk onderkomen gekregen in de gebouwen van voetbalclub KJV Kruibeke in de sportzone Kerkeputten. Dit is een maatregel om de sociale afstand te garanderen bij de technische dienst. De groendienst zal er blijven tot de coronacrisis achter de rug is.

Ook tijdens de coronacrisis moeten de gemeentediensten maximaal blijven functioneren. “Dit betekent dat voor onze diensten zoveel als mogelijk telewerk werd ingevoerd”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere. “Voor de diensten waarbij dit niet mogelijk is, moeten er echter bijkomende maatregelen worden genomen zoals het maximaal garanderen van ‘sociale afstand’ en het opsplitsen van teams om onderlinge contacten te vermijden.”

Een deel van de technische dienst krijgt daarom tijdelijk een alternatieve vertrekpost in plaats van de huidige vaste post op de werkplaats in de Kattestraat. “De infrastructuur van het voetbalcomplex van Kerkeputten leek ons de meest geschikte accommodatie”, vervolgt Van Laere. “De sportzone is vlakbij de werkplaats en heeft de ruimte en alle voorzieningen die nodig zijn zoals kleedkamers en douches. Momenteel worden de gebouwen toch niet gebruikt aangezien de voetbalcompetitie en de trainingen werden stilgelegd. We zijn zelf eigenaar en verhuren het gebouw aan de voetbalclub. Die ging meteen akkoord om de groendienst onderdak te geven.”