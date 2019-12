Gouverneur vernietigt collegebesluit voor schrappen parking Kapelstraat... maar werken gaan verder Kristof Pieters

10 december 2019

17u31 4 Kruibeke Het besluit van het Kruibeekse college om de parking in de Kapelstraat te schrappen is door de provinciegouverneur vernietigd. Volgens de gouverneur was het enkel de gemeenteraad die deze beslissing kon nemen. Intussen is het dossier al opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad, en ook tegen dit besluit werd klacht ingediend. Volgens oppositiepartij SamenVoorKruibeke mocht gemeenteraadslid Alex Garcia namelijk niet meestemmen omdat hij betrokken partij is.

In de eerste plannen voor de heraanleg van de Kapelstraat, die eind vorig jaar door de gemeenteraad waren goedgekeurd, was een buurtparking voorzien op het einde van de straat. De nieuwe bestuursmeerderheid van N-VA en CD&V besloot de parking in juli echter te schrappen. Het was een beslissing van het college. Volgens het gemeentebestuur is een parking op het einde van een doodlopende fietsstraat geen goed idee. De parking zou echter ook naast de woning van een gemeenteraadslid van de meerderheid komen te liggen en die zag dit totaal niet zitten.

Bevoegdheid te buiten gegaan

Enkele buren dienden daarom klacht in bij de provinciegouverneur. Waarnemend gouverneur Didier Detollaenere geeft hen nu gelijk. “Het is de gemeenteraad die het ontwerp, met inbegrip van de parking, goedkeurde en dus is het ook de gemeenteraad die het moet aanpassen. Het college is haar bevoegdheid te buiten gegaan door het ontwerp zelf aan te passen”, klinkt het.

De bewoners willen dat het gemeentebestuur de buurtparking opnieuw voorziet. Naar aanleiding van de uitspraak van de gouverneur vragen ze op de eerstvolgende gemeenteraad opnieuw spreekrecht. “De werken zijn al volop bezig maar de parking zou op het einde van de straat komen te liggen en dus kan het college nog altijd terugkomen op haar besluit”, zegt bewoonster Tine De Backer.

Geen enkel gevolg

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is daar echter geen enkele reden voor. “Het klopt dat het college het ontwerp niet mocht aanpassen maar intussen heeft de gemeenteraad dit bekrachtigd. Het was dan nog wel uitgerekend op de extra zitting die de oppositie had gevraagd. We hebben toen zelf een amendement laten stemmen. De vernietiging van het collegebesluit door de gouverneur heeft dus geen enkel gevolg. De werken zitten intussen goed op schema en zullen tegen 18 mei klaar zijn.”

Oppositiepartij SamenVoorKruibeke ziet het anders. “Tijdens de gemeenteraadszitting was er veel verwarring en volgens ons is er geen besluit genomen om het amendement te stemmen”, zegt Tina Van Havere. “Jammer genoeg is er van deze zitting door een foute manipulatie van de opnameapparatuur geen audioverslag beschikbaar. We hebben daarnaast ook klacht ingediend tegen het feit dat Alex Garcia heeft meegestemd. Volgens ons kan hij dit niet als betrokken partij.”

Wordt vervolgd.