Gouverneur vernietigt beslissing parking Kapelstraat, stemming moet worden overgedaan Kristof Pieters

18 februari 2020

15u41 2 Kruibeke De perikelen rond het schrappen van een parking in de Kapelstraat in Kruibeke blijven voortduren. Nadat eerst het collegebesluit werd vernietigd, is nu hetzelfde gebeurd met het gemeenteraadsbesluit. Volgens de gouverneur had Alex Garcia niet mogen meestemmen omdat hij betrokken partij is. Het dossier zal nu opnieuw aan de raad worden voorgelegd op 9 maart.

Oppositiepartij SamenVoorKruibeke en een aantal buurtbewoners vechten het schrappen van de groenparking achteraan de Kapelstraat al een tijdje aan. Die parking was in het oorspronkelijke plan voorzien maar werd door de nieuwe bestuursmeerderheid geschrapt omdat ze liever geen parking wil op het einde van een doodlopende fietsstraat. De parking zou naast de woning komen te liggen van gemeenteraadslid Alex Garcia en omdat hij hiermee betrokken partij is, mocht hij volgens de gouverneur eigenlijk niet aan de stemming deelnemen op de gemeenteraad. Eerder vernietigde waarnemend gouverneur Didier Detollaenere ook al het collegebesluit om de parking te schrappen.

Meerwaarde van parking

SamenVoorKruibeke ziet nog steeds de meerwaarde van de parking om het verlies van parkeerplaatsen in de nieuwe aangelegde Kapelstraat te compenseren en vraagt het gemeentebestuur om de plannen uit te voeren zoals ze oorspronkelijk getekend zijn. De werken in de Kapelstraat zijn immers volop bezig.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) benadrukt dat de gouverneur zich niet uitspreekt over de grond van de zaak maar enkel over de gevolgde procedure. “We blijven daarom bij ons standpunt”, laat hij weten. “We gaan niet helemaal akkoord met de argumentatie van de gouverneur maar we hebben ook geen zin om hiervoor naar de Raad van State te trekken. We zullen het dossier daarom opnieuw aan de gemeenteraad voorleggen op 9 maart.”

Het is wel afwachten of er een meerderheid zal zijn om het punt goed te keuren. Als Garcia niet mag meestemmen, komt de bestuursmeerderheid namelijk een zetel tekort en zal de fractie DENERT zich moeten onthouden. De vorige keer deed de ploeg van Antoine Denert dat ook.