Goud én zilver voor Sint-Jorisinstituut op STEM-Olympiade Kristof Pieters

04 oktober 2020

12u24 0 Bazel Het Sint-Jorisinstituut in Bazel is met twee leerlingen in de prijzen gevallen op de jaarlijkse STEM-Olympiade.

Alle leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs, met feeling voor exacte wetenschappen en techniek, kunnen meedingen in deze wedstrijd. Vorig schooljaar waren er 262 scholen ingeschreven, samen goed voor maar liefst 27.244 leerlingen. Na de voorrondes stond de finale gepland in mei 2020. Die kon wegens de coronacrisis echter niet doorgaan. Daarom vond de finale ‘19-‘20 vorige zaterdag plaats in de Koninklijke Militaire School in Brussel. De deelnemers kregen er een theoretische test en vier praktische opdrachten.

Aansluitend vond die dag ook de prijsuitreiking plaats. Opvallend hierbij was de prestatie van twee leerlingen van Sint-Joris Bazel. Brent Tirry (nu in 2Ad) behaalde de gouden medaille in zijn groep van eerstejaars. Axl Vautmans, die nu in de richting 3 Industriële Wetenschappen zit, kaapte de zilveren medaille weg bij de tweedejaars. Zij ontvingen hun prijs en gelukwensen van minister van onderwijs Ben Weyts. STEM-leerkracht Elvira De Bruyn hoopt ook dit schooljaar een nieuwe lading potentiële winnaars klaar te stomen.