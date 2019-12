Gewestweg N419 na half jaar terug open, handelaars reageren opgelucht Kristof Pieters

19 december 2019

15u58 13 Kruibeke De vijf kilometer lange omleiding zit erop! Donderdagochtend werd de gewestweg N419 heropend na een half jaar werken. De handelaars reageren opgelucht. Velen zagen zwarte sneeuw in deze periode. “Ik heb mijn inkomsten met de helft zien dalen”, getuigt Jona Smet van natuurvoedingszaak ‘t Madeliefje. Om de klanten te bedanken voor de steun deelt hij de komende week goodiebags uit.

Er is een zucht van opluchting te horen in Kruibeke. Een half jaar lang was de gemeente een eiland geworden door het afsluiten van de N419. De gewestweg is dé centrale verkeersader met 65.000 voertuigen per week. Om die te kunnen omleiden waren ingrijpende maatregelen nodig. Er werden fietspaden aangelegd op het viaduct in de Beverenstraat en de Oude Heerbaan werd verbreed om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. De omleiding kostte echter ook heel wat tijd aan inwoners. Er moest circa 5 km extra gerekend worden.

De aannemer heeft echter goed doorgewerkt en binnen de vooropgestelde timing alles kunnen afwerken. De werfzone situeerde zich in de Burchtstraat tussen het centrum van Kruibeke en de grens met Zwijndrecht. Daar werd nieuwe riolering aangelegd om het afvalwater van ongeveer 50 inwoners en 19 bedrijven te verzamelen en af te voeren naar het pompstation op het kruispunt met de Warandestraat.

Voor de inwoners van Kruibeke waren de werken een lastige noot om te kraken maar voor de handelaars langs de gewestweg was het pas echt kommer en kwel. Zij zijn dan ook enorm opgelucht dat ze opnieuw passage zien na zes maand stof vreten. “We wisten op voorhand dat het erg zou worden”, zegt Jona Smet van natuurvoedingszaak ’t Madeliefje. “Ik was eigenlijk eerst van plan om minimum twee maand de deuren te sluiten maar uiteindelijk heb ik toch doorgebeten en ben ik de hele periode open gebleven. Ik deed dit vooral voor mijn vaste klanten. Zonder mijn spaargeld had ik de voorbije maanden niet overleefd. Ik ben toch teruggevallen op zo’n 50% van mijn normale inkomsten. Veel langer hadden de werken dus niet mogen duren.”

Juiste informatie vinden

Jona probeerde vooral via Facebook zijn cliënteel op de hoogte te houden van de werfsituatie. “Maar makkelijk was dat niet want ik moest telkens zelf eerst de juiste informatie vinden. Op vlak van communicatie had het wel iets beter gekund. Bovendien lieten klanten zich afschrikken door de verbodsborden. Als je niet weet hoe ver je kan rijden, maken velen natuurlijk rechtsomkeer.”

Nu het leed geleden is, willen de handelaars echter vooral een positieve boodschap brengen. Donderdag werden er door de gemeente alvast spandoeken opgehangen om chauffeurs te bedanken voor hun geduld. De handelaars zelf zetten ook acties op poten. “Ik heb hier al een massa goodiebags klaar staan om uit te delen aan de trouwe klanten”, lacht Jona. “Daarnaast zullen er ook geregeld proevertjes worden gegeven.”

De feestelijke heropening van de gewestweg is gepland op zondag 5 januari. Tussen 11 en 13 uur zal de nieuwjaarsdrink van de gemeente plaatsvinden in een tent op de parking van WAF in de Burchtstraat 200. De straat wordt om 11.45 uur officieel geopend onder muzikale begeleiding.