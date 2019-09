Geschilderde parkeervakken brengen duidelijkheid in Kerkstraat Kristof Pieters

16 september 2019

18u05 1 Bazel In de Kerkstraat in Bazel is het voortaan duidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. De gemeente heeft belijning aangebracht rond de parkeervakken.

Door de lintbebouwing in de Kerkstraat is er vaak een tekort aan parking. Bovendien zorgde het smalle profiel van de straat ervoor dat bewoners zich op het voetpad parkeerden. “Door belijning aan te brengen, is de situatie er nu duidelijker”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “De parkeervakken situeren zich deels op de rijbaan en deels op het voetpad. Dit hebben we ook duidelijk gesignaleerd met nieuwe verkeersborden. Voor voetgangers is er nog voldoende doorgang en doordat de auto’s nu deels op straat staan, zorgen ze ook voor een snelheidsremmend effect. De snelheid is namelijk een ander probleem in deze straat. De Kerkstraat moet heel wat sluipverkeer slikken. Daarom werd eerder ook al een zone 30 ingevoerd.”