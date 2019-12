Gemeenteraadszitting rond meerjarenplan afgelast omdat N-VA en CD&V geen meerderheid hebben Kristof Pieters

16 december 2019

20u07 0 Kruibeke De gemeenteraadszitting in Kruibeke is maandagavond afgelast nadat bestuurspartijen N-VA en CD&V moesten vaststellen dat ze niet over een meerderheid beschikken. Op de agenda stond het meerjarenplan 2020-2025 maar door ziekte van schepen Kamiel Van Gheem (N-VA) was er niet de nodige meerderheid om dit gestemd te krijgen.

N-VA en CD&V hebben in Kruibeke slechts een heel nipte meerderheid van één zetel. Bij afwezigheid van een raadslid van de bestuurspartijen stelt zich dus een probleem. Het is de eerste keer sinds het begin van de legislatuur dat er een gemeenteraad moet afgelast worden.

De meerderheid had gehoopt op gedoogsteun van de fractie D.E.N.E.R.T. maar die kon zich uiteindelijk toch niet verzoenen met alle punten uit het meerjarenplan. Bijgevolg zag burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zich genoodzaakt om de zitting vlak voor aanvang af te gelasten.

Bij de oppositie wordt verontwaardigd gereageerd. SamenVoorKruibeke toont begrip voor de ziekte van de schepen maar begrijpt niet waarom de beslissing tot afgelasting zo laat is genomen. “Welgeteld twee minuten voor aanvang kregen we te horen dat alle vergaderingen afgelast werden”, reageert Jos Stassen boos. “Niet alleen die van de gemeenteraad maar ook van het OCMW en AGB. We wensen schepen Kamiel Van Gheem van harte beterschap maar de manier waarop nu met de voeten is gerammeld van de 24 aanwezige raadsleden tart alle verbeelding. Er zelfs geen gesprek aangegaan om samen met de oppositie te bekijken wat er wel zou kunnen beslist worden op de gemeenteraad. Blijkbaar rekende de meerderheid op gedoogsteun van de oppositie – of minstens één lid van de meerderheid - en kwam die steun er niet. Wat zou je willen na alles wat er gebeurd is, na de manier waarop er omgegaan wordt met vragen en dossiers van leden van de gemeenteraad. We waren ervan overtuigd dat we nu echt alles hadden meegemaakt maar dit is echt de schaamte voorbij.”

Ook de nieuwe datum valt niet in goede aarde. De nieuwe zitting voor het meerjarenplan is namelijk gepland op 26 december, tweede kerstdag.