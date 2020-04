Gemeenteraadslid excuseert zich voor haatzaaiend facebookbericht over rellen in Anderlecht: “Ik heb me laten meeslepen in discussie” Kristof Pieters

17 april 2020

13u41 2 Kruibeke Kruibeeks onafhankelijk gemeenteraadslid Alex Garcia heeft zijn excuses aangeboden voor een wansmakelijke reactie op een facebookbericht over de rellen in Anderlecht. Hij werd ook door burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) op de vingers getikt.

‘Poten afkappen’ schreef Alex Garcia als reactie op een facebookbericht over de rellen in Anderlecht. Het ging om een post van Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) die voorstelde om de daders hard te straffen en terug te sturen naar hun eigen land. Daarop kwamen enkele racistische reacties. Iemand stelde voor om hen op een boot te zetten en onderweg met ‘een steen errond in het water te gooien’. Garcia postte daarop de niet mis te verstane reactie ‘Eerst poten afkappen’.

“Cordon doorbroken’

Oppositiepartij SamenVoorKruibeke tilt zwaar aan de uitspraak. “Dit is een zeer gewelddadige uitspraak en volgens ons zelfs een misdrijf. Deze persoon zit wel mee te besturen met de meerderheid.” Ook bij CD&V, die deel uitmaakt van de bestuurscoalitie, klinkt er ongenoegen. “Een raadslid van de meerderheid dat migranten wil terugsturen met boten maar eerst hun poten afkappen… Dit is zo fout. Ik snap niet dit zomaar passeert. Het cordon lijkt doorbroken. Mijn CD&V-hart bloedt”, tweet voormalig schepen Erik Blommaert.

“Excuses volstaan”

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) heeft het raadslid intussen terecht gewezen. “Alex Garcia heeft zich geëxcuseerd en dat is voor mij voldoende. Ik weet dat hij geen racist is. Hij heeft zich in een verhitte discussie laten meeslepen. Ik ga hier verder geen energie in steken. Momenteel heb ik andere zaken die veel dringender mijn aandacht verdienen zoals de aanpak van de coronacrisis.”

“Les geleerd”

Alex Garcia beseft dat hij zwaar over de schreef is gegaan met de reactie maar geenszins de bedoeling had om aan te zetten tot racisme. “Mijn echtgenote heeft als kind onder meer in Saudi-Arabië gewoond en daar werd de straf van handen afkappen toegepast. Het was dus een verwijzing naar de lijfstraffen die ze daar zouden riskeren. Ik heb zelf een Spaanse en Oekraïense grootmoeder en heb heel veel mensen van allochtone origine in mijn vriendenkring. Ik ben zeker geen racist. Ik was echter diep verontwaardigd door de rellen waarbij politiemensen bekogeld werden met stenen. Ik heb me intussen geëxcuseerd voor deze uitspraak. Het stoort me wel dat sommige mensen me nu voor deze reactie veroordelen maar tegelijk met geen woord reppen over de rellen. Ik heb alleszins mijn les geleerd en zal mijn ‘pen’ nu wel vijf keer omdraaien voor ik nog iets schrijf.”