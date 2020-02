Gemeentehuis sluit deuren door werken aan elektriciteitsnet Kristof Pieters

28 februari 2020

15u02 0 Kruibeke Het Kruibeekse gemeentehuis, de bib en het wijkbureau van de politie zullen op dinsdag 10 maart gesloten zijn. Fluvius werkt aan het elektriciteitsnet in de buurt van het gemeentehuis. Om dat veilig te doen, onderbreekt ze plaatselijk de stroom en kan er die dag dan ook geen dienstverlening aangeboden worden.

Ook de bibliotheek van Rupelmonde blijft een hele dag gesloten. Het team welzijn, dat gevestigd is in de Kruibekestraat in Bazel, blijft gewoon geopend, maar is die dag niet bereikbaar via e-mail.