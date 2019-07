Gemeente zet geen personeel meer in voor Polderscross maar geeft wel extra toelage Kristof Pieters

10 juli 2019

18u44 1 Kruibeke De gemeente Kruibeke gaat geen personeel meer ter beschikking stellen voor de organisatie van de Polderscross. In de plaats komt er wel een extra toelage van 12.000 euro.

De Polderscross is een veldrit in de Polders van Kruibeke die elk jaar heel wat volk op de been brengt. De organisatie van het evenement heeft echter ook altijd heel wat voeten in de aarde. De gemeente stelde de voorbije jaren personeel ter beschikking om een handje toe te steken bij de opbouw van het parcours. “Langs beide kanten was er hierover wel enige wrevel ontstaan”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Een heel aantal werkmannen was hiermee zo’n drie weken bezig en bij de organiserende vzw wil men ook liever de volledige coördinatie op zich nemen. We hebben daarom beslist om de logistieke steun vanaf dit jaar te beperken tot het leveren van nadarhekken en het uitlenen van een vrachtwagen. In de plaats wordt er een toelage gegeven van 12.000 euro, dat is het equivalent van het personeel dat we moesten missen.”

De overeenkomst geldt voor de volgende vijf edities van de Polderscross.

