Gemeente test BE-alert bij 700 inwoners in Bazel en Rupelmonde Kristof Pieters

06 juni 2019

15u09 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft vandaag een testbericht gestuurd naar alle geregistreerde BE-Alert-gebruikers in Bazel en Rupelmonde. Met deze test wil het bestuur haar inwoners extra wijzen op het belang van BE-Alert en het aantal registraties verhogen.

Om 12.30 uur ontvingen een 700-tal inwoners van de deelgemeenten Bazel en Rupelmonde een testboodschap via een telefonisch bericht en/of sms. “Er werd uitdrukkelijk vermeld dat het om een test ging en er dus geen actie vereist was”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Tenzij natuurlijk het stimuleren van vrienden, familie, buren… om zich ook te registreren op www.be-alert.be. Niet onbelangrijk, aangezien BE-Alert bij een reële crisissituatie een belangrijk en snel communicatiekanaal is.”

Deze test kadert in de oefenstrategie van Kruibeke omtrent crisiscommunicatie. Later dit jaar zal Kruibeke ook actief deelnemen aan de nationale test van het Crisiscentrum en volgt er nog een test voor de geregistreerde inwoners uit deelgemeente Kruibeke.

BE-Alert is een gratis alarmeringssysteem waarmee de gemeente Kruibeke (maar ook de provincie en de federale overheid) haar inwoners verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking kan BE-Alert worden ingezet. Via deze weg kunnen betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen (bv. het verlaten van de Polders van Kruibeke bij een overstroming van het gebied).

BE-Alert werkt zowel op basis van inschrijvingen (op woon- en/of werkadres) als op basis van locatie. Afhankelijk van de noodsituatie wordt gekozen voor een passende aanpak.

