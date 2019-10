Gemeente onderzoekt soepbedeling op scholen in strijd tegen kinderarmoede Kristof Pieters

17 oktober 2019

18u14 0 Kruibeke Aan het dorpshuis in Rupelmonde, aan het OCMW-gebouw in Bazel en aan het gemeentehuis in Kruibeke werd donderdag een wit laken met knopen uitgehangen. Dat staat symbool voor het ontsnappen uit de armoede. 17 oktober is namelijk de internationale dag van verzet tegen armoede. De gemeente onderzoekt of er gestart kan worden met soepbedeling op scholen.

Net als in de rest van Vlaanderen is de kinderarmoede in Kruibeke spectaculair gestegen. Van 5,5% in 2012 naar 11% in 2018. “Structurele maatregelen die de armoede op verschillende vlakken terugdringen, zijn noodzakelijk”, zegt schepen van sociale zaken Filip Vercauteren (CD&V).

Hij wil alvast een voorstel onderzoeken dat Nadia Othman (SamenVoorKruibeke) deed op de gemeenteraad. Zij stelt voor om gratis soep uit te delen op scholen. Die soep kan gemaakt worden in de keuken van het woonzorgcentrum. Dit project loopt momenteel al in Temse. Alle leerlingen van de lagere scholen en de middelbare school in Temse krijgen van november tot maart gratis verse soep tijdens de middagpauze. Daarvoor trekt het gemeentebestuur van Temse voortaan jaarlijks 25.000 euro uit. Elke schooldag zullen zo’n 900 kinderen in heel Temse daarmee een verse portie groenten krijgen.

Vercauteren wil het idee voorleggen op de eerstvolgende onderwijsraad in Kruibeke. “Het klopt alleszins dat er ook in Kruibeke een probleem is met lege boterhammendozen. De scholen houden dit uiteraard nauwlettend in de gaten en geen enkel kinderen gaat honger lijden. We bekijken momenteel verschillende ideeën om dit structureel aan te pakken.”