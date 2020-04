Gemeente onderzoekt lancering van ‘coronabon’ om lokale economie aan te zwengelen Kristof Pieters

15u14 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke wil een ‘coronabon’ in het leven roepen om na het opheffen van de maatregelen de lokale economie aan te zwengelen.

Het zal wellicht nog een tijdje duren eer de situatie terug genormaliseerd is maar ook in volle coronacrisis denkt de gemeente al na hoe de lokale economie een impuls kan krijgen. “We zijn financieel natuurlijk beperkt maar we denken dat het vooral nodig is om de plaatselijke handelaars en horeca te ondersteunen”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “We willen dit niet doen door premies te geven maar wel door een soort van coronabon te verdelen onder de bevolking. Op die manier heeft iedereen er iets aan en we stimuleren inwoners om lokaal te kopen. De voorbereidingen hierrond zijn volop bezig en we hopen binnenkort een concreet voorstel op tafel te leggen.”

Ook de oppositie heeft voorstellen klaar. SamenVoorKruibeke stelt voor om gesloten bedrijven een overlevingspremie van 500 euro te geven indien deze tot eind mei dicht blijven en een zelfde vergoeding wil de partij geven aan alle verenigingen om hen in deze inkomstenarme periode te ondersteunen. De oppositie wil ook de huisvuilbelasting omzetten in ‘lokale economie cheques’. “We moeten ook investeren in de toeristische bezoeker van onze cultuur en natuur”, zegt Kristof Van de Vyver. “Zodra de coronamaatregelen stapsgewijs opgeheven worden zullen onze Polders van Kruibeke en gastronomisch aanbod een grote trekpleister worden.”

In deze coronatijden is er een goede samenwerking tussen meerderheid en oppositie die via digitale weg regelmatig overleg houden. Burgemeester Van Laere waarschuwt er wel voor dat de mogelijkheden van de gemeente financieel beperkt zijn. “We gaan zeker een inspanning leveren maar de verwachtingen mogen niet te hoog gespannen zijn. We hebbenimmers geen grote reserves die we kunnen aanspreken.”