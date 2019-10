Gemeente onderhandelt over nieuwe zaal op site Gildenhuis Kristof Pieters

11 oktober 2019

18u39 2 rupelmonde Er komt meer dan waarschijnlijk een nieuwe polyvalente zaal op de site van het Gildenhuis in Rupelmonde. Er is een vergunningsaanvraag ingediend door de projectontwikkelaar. De gemeente bekijkt of ze samen met de vzw Parochiale Werken de nieuwe zaal gaat uitbaten.

Het Gildenhuis sloot vier jaar geleden definitief de deuren. De kosten voor het onderhoud en de renovatie liepen te hoog op en de vzw Parochiale Werken besloot de hele site te verkopen. Hierdoor moesten deze zomer ook de chiro en scouts noodgedwongen verhuizen. De sluiting had ook gevolgen voor het verenigingsleven. Onder meer KWB, Beweging.net, de fanfare Sint-Jozef en Femma hadden er hun vaste stek en veel verenigingen zoals carnavalsvereniging Orde van Mercator maakten gebruik van de feestzaal. Er werd een petitie gehouden maar zonder resultaat.

In de gemeenteraad vroeg Alex Deyaert (SamenVoorKruibeke) naar een stand van zaken in het dossier. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) heeft goede hoop dat er opnieuw een polyvalente zaal gebouwd zal worden. “De vergunningsaanvraag is lopende en we zijn momenteel aan het onderhandelen met de vzw Parochiale Weken”, legt hij uit. “De vzw krijgt sowieso een vergaderlokaal en de uitbating van een aanpalende zaal zou in samenwerking kunnen gebeuren met de gemeente. We hebben alleszins de intentie om op één of andere manier te participeren in het project maar we moeten enkel nog de precieze voorwaarden vastleggen.”