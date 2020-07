Gemeente Kruibeke maakt werk van meer verdraagzame samenleving Kristof Pieters

06 juli 2020

18u41 10 Kruibeke De gemeente Kruibeke gaat werk maken van een heus ‘verdraagzaamheidsbeleid’. De gemeenteraad zette hiervoor het licht op groen. Er is nu het engagement opgenomen om racisme, geweld en xenofobie kordater aan te pakken.

Oppositiepartij SamenVoorKruibeke legde aan de gemeenteraad een motie voor om zich uit te spreken tegen racisme en onverdraagzaamheid. Aanleiding was een uitspraak van onafhankelijk gemeenteraadslid Alex Garcia op sociale media over de rellen in Brussel waar aanstoot aan werd genomen. De bestuursmeerderheid stemde de motie weg maar stelde in de plaats wel een nieuw ‘verdraagzaamheidsbeleid’ voor. Dit werd door de gemeenteraad wel goedgekeurd.

Als eerste stap zal de gemeente zich inschrijven op het forum ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). Daarmee engageert Kruibeke zich om aandacht te besteden aan de aanpak van racisme, geweld en xenofobie. Daarnaast worden alle raadsleden attent gemaakt op de deontologisch code die verbonden is aan hun functie.

Meer diverse vertegenwoordiging

De gemeente streeft ook naar een meer diverse vertegenwoordiging van de maatschappij binnen het lokaal bestuur in de breedste zin van het woord.

Met ingang van 2021 wordt ook een extra jaarlijkse gemeentelijke toelage van 5.000 euro voorzien voor Reisbureau Umunsi. Deze organisatie zet zich in Kruibeke in om mensen van verschillende culturen samen te brengen. Dat gebeurt onder meer met een multicultureel wereldfeest.

De gemeenteraad keurde unaniem ook een motie goed voor een wereldwijd staakt-het-vuren. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, had hiertoe opgeroepen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. In ons land nam de stad Ieper het voortouw en vroeg alle Belgische gemeenten en steden deze oproep te ondersteunen.