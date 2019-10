Gemeente grijpt in na klachten over jeugdlokalen; lekkende containers, grote modderpoelen en elektriciteit via generator Kristof Pieters

10 oktober 2019

10u32 0 Rupelmonde De tijdelijke jeugdlokalen voor de scouts en chiro van Rupelmonde vertonen nogal wat kinderziekten. Door de zware regenval is het terrein één grote modderpoel, enkele containers lekken en er is nog altijd geen elektriciteitsaansluiting. Het gemeentebestuur heeft intussen al een aantal herstellingen uitgevoerd en houtsnippers laten aanrukken.

De twee jeugdbewegingen moesten afgelopen zomer hun vaste stek aan het Gildenhuis verlaten. Daar komt namelijk een nieuwbouwproject. In afwachting van een nieuwe stek in de Broekstraat werd een klein containerdorp opgetrokken in de wijk Schaudries. Nu de weersomstandigheden verslechteren, duiken er wel heel wat problemen op. Het terrein is een grote modderpoel geworden en verschillende containers lekken. Bovendien wordt er al maanden met een generator gewerkt in afwachting van een vaste elektriciteitsaansluiting.

Gemeenteraadslid Alex Deyaert (SamenVoorKruibeke) vraagt zich af waarom het allemaal zo lang moet duren. Op sociale media hebben ouders ook al hun ergernis geuit dat hun kinderen vol modder hangen na een dagje jeugdbeweging. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) relativeert de problemen. “Het is toch normaal dat kinderen zich vuil maken bij een jeugdbeweging. Het gaat hier om een aantal kinderziekten die snel worden opgelost.”

Dat bevestigt ook schepen van jeugd Kris Smet (CD&V): “Het grasplein is beschadigd geraakt bij het aanvoeren en plaatsen van de vele containergebouwen maar het ontbrak aan tijd om het plaatselijk terug in te zaaien”, legt hij uit. “Intussen hebben gemeentearbeiders een aantal paadjes gemaakt met houtsnippers. Omdat er een kind in een rolstoel zit na een herseninfarct, gaan we binnenkort ook nog een plateau aanleggen.” De meeste lekken zijn volgens de schepen intussen eveneens hersteld. “We hebben vlak voor de verhuis beslist om vijf containers van de Sint-Jan Berchmansschool te gebruiken omdat die beter waren van kwaliteit”, legt hij uit. “Er is echter iets fout gelopen bij de aansluiting op de andere containergebouwen. Het ging om een probleem met de dakgoot en afvoer.”

En dat er zo lang moet worden gewacht op een vaste elektriciteitsaansluiting, is niet de schuld van de gemeente. “We hebben dit al in juni gegund maar Fluvius heeft de aansluiting pas gepland voor 17 oktober. Dit betekent echter niet dat kinderen in de kou zitten. Er is een generator geplaatst en bovendien zijn alle klassieke elektrische vuurtjes vervangen door airco/heating systemen. Enerzijds omwille van de brandveiligheid en anderzijds omdat deze niet alleen voor warmte zorgen in de winter maar ook voor koeling in de zomer.”

Het tijdelijk containerdorp zou er wel iets langer kunnen staan dan aanvankelijk gepland. In de Broekstraat is een bewoner immers in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwe jeugdlokalen. De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen loopt nog. De vzw Jeugdlokalen heeft aan een advocatenbureau nu gevraagd om een inschatting te maken van de slaagkansen voor de rechtbank. De gemeente is intussen ook nog bezig met het dossier om de aanpalende stortplaats te verwijderen. “Er is een berekening gemaakt van het volume dat moet afgevoerd worden en we wachten nu nog op de richtprijzen hiervoor”, zegt de burgemeester nog.