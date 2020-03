Geld gestolen bij reeks inbraken, tweede inbraak in maand tijd bij voetbalclub Kristof Pieters

17u01 0 Rupelmonde/Temse Afgelopen weekend werd er in de Schauselhoekstraat en Hoogkamerstraat in Temse en in de Olympiastraat in Rupelmonde ingebroken. Er werd onder meer cash geld gestolen.

In de Olympiastraat werd ingebroken in de voetbalkantine van KOFC Rupelmonde. Het is al de tweede keer deze maand. De dieven maakten een paar honderd euro buit van de jeugdwerking, en gingen ook nog aan de haal met snoepgoed en frisdrank.