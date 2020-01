Geld en juwelen gestolen bij inbraak in Fazantenlaan Kristof Pieters

20 januari 2020

In de Fazantenlaan in Kruibeke werd zondagnacht ingebroken. De buitenverlichting werd vernield door de dieven. Vervolgens raakten ze via een raam de woning binnen. Het hele huis werd doorzocht. Er werden juwelen en cash geld gestolen.