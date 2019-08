Geen toelage voor gebruik Waterbus Kristof Pieters

13 augustus 2019

17u19 2 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft geen plannen om een toelage te geven aan gebruikers van de Waterbus. Gemeenteraadslid Kristof Van de Vyver (SamenVoorKruibeke) deed het voorstel omdat de huidige tarieven niet altijd interessant zijn iedereen.

Het maandtarief van 68,50 euro is niet interessant voor wie deeltijds werkt en slechts een aantal keer per week de oversteek maakt. “Om een voordeel te doen tegenover het gewone retourtarief van 5 euro moet je minstens 14 keer per maand de oversteek maken”, becijferde Van de Vyver. Hij stelt voor dat de gemeente 18,50 euro per maand of 68,50 euro per jaar zou bijdragen. “Al dan niet tot het einde van de werken aan de Burchtstraat”, legt het raadslid uit. “De Waterbus kan een aanvulling zijn op andere alternatieve vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, de fiets, carpoolen, enz.

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is een tegemoetkoming in de prijs van de Waterbus niet voorzien in de budgetten van de gemeente. “Bovendien krijgen heel wat pendelaars al een tegemoetkoming via de werkgever. Ik besef dat de prijs van een abonnement niet goedkoop is, maar er is nog altijd het gewone openbaar vervoer als alternatief.”