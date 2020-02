Geen stoet maar wel sfeer in Repmond, partij RSP plant al nieuwe mars Kristof Pieters

23 februari 2020

20u17 3 Rupelmonde Geen stoet dit jaar in Rupelmonde. Door het stormachtige weer werd beslist om de optocht af te gelasten. Een zware dobber voor Prins Michiel. Hij was zichtbaar geëmotioneerd en werd getroost door de aanwezige carnavalisten. RSP gaf er een ludieke kwinkslag aan en spreekt van sabotage. De partij plant intussen al een nieuwe mars door de gemeente.

De afgelasting van de stoet hield de echte carnavalisten niet thuis. Zij zakten zondag alsnog af naar het centrum van Rupelmonde. Lang werd er niet getreurd. In de Clara Hamentzaal in de Hellingstraat zat de sfeer er al snel in.

De scouts hadden een tent opgetrokken op het plein voor het carnavalsbal 2020. Het was voor de jeugdbeweging vooral balen dat ze hun ludieke carnavalsstunt in duigen zagen vallen. Samen met de chiro hadden ze enkele weken geleden de partij RSP in het leven geroepen. De bedoeling was zondag de onafhankelijkheid van Rupelmonde uit te roepen. “We hadden ons voorbereid op sabotage maar het was jammer genoeg een storm die stokken in de wielen van onze praalwagen kwam steken”, klinkt het. “Geen paniek. We zijn al een nieuwe Mars door Rupelmonde aan het plannen.”