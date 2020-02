Geen Repmond Rock op het Eilandje, wél alternatief in najaar Kristof Pieters

14u09 3 Rupelmonde Het festival Repmond Rock zal in 2020 niet kunnen doorgaan op het Mercatoreilandje door de werken die er gepland zijn. Er wordt wel een alternatief gepland in het najaar.

Repmond Rock trok vorig jaar nog zo’n tweeduizend bezoekers naar het Mercatoreilandje. Traditioneel vindt het festival in de voorlaatste week van juni plaats. Dit jaar zal het plein echter opgebroken liggen voor een ingrijpende heraanleg. “Al enkele maanden zijn we in overleg met ons team om te zoeken naar een alternatief”, zegt Arno Heyrman. “Even leek de markt van Rupelmonde te kunnen dienen maar ook deze locatie zorgt voor onzekerheden door de werken aan het nieuwe gemeentehuis. Uiteraard vinden we het bijzonder jammer dat we hierdoor een jaar moeten wijken van ons geliefde eilandje. Langs de andere kant zijn we wel blij dat het Mercatoreilandje een facelift krijgt.”

Anders en kleiner

Hoe Repmond Rock 2020 er zal uitzien, kan de organisatie nog niet meteen zeggen. “Het formaat zal in elk geval anders en kleiner zijn”, vervolgt Arno. “We kunnen wel al meedelen dat we in een alternatief voorzien tijdens het eerste weekend van september. Het zal een ander concept zijn, maar we zullen even hard knallen. Dit alles geeft ons ook ademruimte om in 2021 op een vernieuwd eilandje een volwaardige editie te voorzien.”

Met Mercatoreilandje is momenteel nog een vrij troosteloze vlakte. De gemeente wil er in de toekomst opnieuw een ontmoetingsplaats van maken. De bedoeling is een deel van het plein anderhalve meter op te hogen tot op Sigmahoogte. Zo is er een optimaal zicht op de Schelde. Aan de aansluiting met de dijk heeft de architect een amfitheater voorzien om op een speelse manier het hoogteverschil op te vangen.