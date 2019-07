Geen probleem met stabiliteit van gemeentehuis Kristof Pieters

18 juli 2019

17u39 3 Kruibeke Er zijn geen problemen met de stabiliteit van het gemeentehuis van Kruibeke. Dat heeft burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) geantwoord op een vraag van Nadia Othman (SamenVoorKruibeke). Die peilde naar de toestand van het gemeentehuis naar aanleiding van een stuk plafond dat in oktober naar beneden stortte.

Intussen heeft de preventieadviseur een verslag opgemaakt met betrekking tot de staat van het gebouw en zijn er ook maatregelen genomen. “Het blijft uiteraard een oud gebouw maar er is geen enkel risico met de stabiliteit”, verzekert Van Laere. “Er is een deel van het plafond bijkomend gestut maar voor het personeel is er geen enkel gevaar.”

De gemeente heeft intussen een overeenkomst afgesloten om een deel van de site van het vroegere chocoladebedrijf Duc D’o te kopen. De bedoeling is de administratie over te brengen naar het kantoorgebouw dat zich nog in prima staat bevindt. De verhuis zou volgend jaar al plaatsvinden.