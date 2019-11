Geen makkelijke bevalling, maar hier is hij dan: Florian, eerste kindje van burgemeester Van Laere en schepen Caroline Vermeulen Kristof Pieters

18 november 2019

17u13 0 Kruibeke Een stralende burgemeester Dimitri Van Laere en schepen Caroline Vermeulen hebben maandag hun boreling voorgesteld. Baby Florian weegt 2,990 kg, is 47,5 cm groot en verkeert in blakende gezondheid. Of dit het begin is van een nieuwe politieke dynastie? “Dat is zeker niet onze ambitie”, lacht het koppel. “Zolang hij maar gelukkig wordt!”

Afgelopen zomer kwamen ze officieel naar buiten met hun relatie. Dimitri Van Laere (46) en Caroline Vermeulen (36) waren al een pril koppel voor de verkiezingen en sinds hun installatie als respectievelijk burgemeester en schepen zijn ze ook op de werkvloer collega’s. Hun liefde is nu bekroond met een eerste kind: Florian. “De naam stond bovenaan ons lijstje en heeft een link met onze beide families”, legt Caroline uit. “Mijn grootvader was Florent Denert en bij Dimitri was er een grootoom met de naam Florimond. Maar we vonden het natuurlijk in de eerste plaats gewoon een mooie naam. Nu we ons zoontje in de armen kunnen houden, vinden we dat de naam perfect bij hem past.”

Geen makkelijke bevalling

Florian werd een weekje vroeger dan gepland geboren. “Het was geen makkelijke bevalling”, blikt Caroline terug. “Hij is zondagavond om 20.45 uur geboren maar mijn water was anderhalve dag eerder al gebroken. Gelukkig is hij een rustige baby. Hij huilt enkel als hij honger heeft. We hebben dus al wat kunnen recupereren van het slapeloze nachtje voor de bevalling.”

Caroline zal pas eind februari haar werk als schepen hervatten maar voor Dimitri roept de plicht al vroeger. “Vanavond is er een commissie en ik wil daar toch even mijn gezicht laten zien. Ik blijf immers ook ‘burgervader’ en daar komen nu eenmaal verplichtingen bij kijken. De volgende dagen ga ik het natuurlijk wel iets rustiger aan doen dan gewoonlijk. Woensdag mogen Caroline en Florian naar huis en moet ik alvast niet meer pendelen tussen Kruibeke en het Sint-Augustinusziekenhuis.”

De kersverse ouders werden intussen al bedolven onder de felicitaties en niet alleen uit hun eigen partij N-VA. “We hebben al honderden gelukwensen mogen ontvangen, over alle partijgrenzen heen. Dat doet natuurlijk altijd deugd.”

Of hij de combinatie van het ‘vaderschap’ en ‘burgervaderschap’ ziet zitten? “We hebben nog geen beurtrol afgesproken”, lacht hij. “Maar ik wil best een moderne papa zijn en mijn zoontje mee naar het gemeentehuis nemen als er geen opvang is. Net als alle andere ouders die met twee gaan werken, zal het wat zoeken zijn naar het juiste evenwicht. Ik heb natuurlijk al twee tienerdochters uit mijn vorig huwelijk maar het doet wel vreemd om opnieuw een baby in de armen te kunnen nemen. Nu ik iets ouder ben, beleef ik deze geboorte ook intenser. Ik zal mijn taak als burgemeester met evenveel enthousiasme blijven doen maar ik ga zeker voldoende tijd maken om van dit kleine wonder te genieten.”