Geen heropening voor Den Duiventoren: doek valt voor jonge uitbaters Kristof Pieters

08 juni 2020

18u42 0 Bazel Terwijl veel restaurants en cafés maandag de deuren mochten heropenen, viel uitgerekend dezelfde dag het doek voor de bekende brasserie Den Duiventoren in Bazel. De jonge uitbaters hadden de zaak pas twee jaar geleden overgenomen.

Een deurwaarder kwam maandagochtend in opdracht van de eigenaar de sleutels ophalen van de brasserie. Hiermee eindigt voorlopig het verhaal van Den Duiventoren. De brasserie was 35 jaar lang een begrip in de regio. De zaak werd twee jaar geleden overgenomen door Robin en Brent Lagae van hun vader Dany. Op hun facebookpagina kondigden ze maandag zelf het nieuws van de sluiting aan. “We hebben vandaag de deur achter ons dichtgetrokken maar door het coronavirus hebben we dit niet op een mooie manier kunnen doen”, klinkt het aangeslagen. “We hebben de voorbije jaren geprobeerd, met vallen en opstaan, een nieuwe wind proberen te blazen in Den Duiventoren. We hebben een hecht en goed team kunnen samenstellen na een ongelofelijk lange zoektocht. Op een brutale en ongeziene manier komt er nu een einde aan ons verhaal dat wij twee jaar geleden beginnen schrijven zijn. Wij hebben gevochten tot het einde maar het heeft niet mogen baten. Niemand begrijpt hoe dit zo ver is kunnen komen. We hadden de klanten graag nog een aangekondigde laatste keer willen ontvangen maar we moesten de woning en het handelspand op 15 dagen tijd verlaten.”

Over de toekomst van Den Duiventoren is nog niks beslist maar de kans is klein dat de zaak dit jaar nog zal heropenen. Volgens de eigenaar zijn er grote investeringen nodig.