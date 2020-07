Geen evenementen meer deze zomer, mondmasker verplicht op drukke plaatsen zoals kade van Rupelmonde Kristof Pieters

24 juli 2020

13u35 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft beslist om een aantal extra maatregelen in te voeren om een heropflakkering van het coronavirus af te remmen. Er is beslist om geen publiek toegankelijke evenementen meer toe te staan deze zomer en op drukke plaatsen zoals de kade in Rupelmonde word het dragen van een mondmasker verplicht.

Kruibeke voert niet zoals Temse een verplichting in om permanent een mondmasker bij te hebben maar adviseert wel met klem om steeds een exemplaar op zak te hebben. Het dragen van een mondkapje wordt vanaf zaterdag alleszins verplicht op de wekelijkse markten van Rupelmonde en Kruibeke, op de maandelijkse boerenmarkt én bij ambulante kramen. Zoals de Nationale Veiligheidsraad besliste is het ook verplicht bij een bezoek aan de horeca, tenzij je aan tafel zit. Ook in alle openbare gebouwen geldt voortaan de verplichting om een mondmasker te dragen. Steden en gemeenten mogen bijkomende maatregelen nemen die zij nodig achten voor hun grondgebied. Het gaat dan vooral om mondmaskerzones. Kruibeke rekent vooral op het gezond verstand van zijn burgers en verplicht het op plaatsen wanneer het druk is. Een voorbeeld hiervan is de kade in Rupelmonde.

De maatregel om geen publiek toegankelijke evenementen toe te staan is verlengd tot en met 31 augustus. Privéfeesten zijn nog wel toegelaten maar moet men zich dan wel strikt aan de regelgeving houden. Zoals bekend is de contactbubbel behouden op maximum 15 personen per week maar de gemeente Kruibeke beveelt wel aan om dit te beperken tot maximum 10 personen per week of enkel het gezin en twee vaste vrienden. “En houd proactief best een lijst bij van al je contacten”, klinkt het nog.