Geen Apostelbrokken, wel een Hedendaagse Cornelis Kristof Pieters

07 april 2020

18u18 0 Rupelmonde Op 9 april zou in Rupelmonde naar jaarlijkse gewoonte Apostelbrokken plaatsvinden. Een unieke traditie op Witte Donderdag, met als hoogtepunt het werpen van stukken brood of ‘apostelbrokken’, is normaal een grote publiekstrekker. Helaas zal men het evenement dit jaar niet kunnen laten doorgaan. Er wordt wel een Hedendaagse Cornelis gekozen.

De traditie van Apostelbrokken gaat terug tot in de 16de eeuw, toen rijke inwoners initiatieven namen om mensen in armoede te ondersteunen. Normaal is er vooraf een viering waar de voeten van twaalf jonge apostelen worden gewassen. De apostelen zijn kandidaat-vormelingen uit Rupelmonde. Zij dragen de manden met de gewijde broden de kerk uit. De apostelen van 2020 zullen de kans krijgen hun rol te vervullen tijdens Apostelbrokken 2021.

Ter nagedachtenis aan Cornelis Rooman, de bakker die ooit met de traditie begon, en zijn steun aan mensen in armoede, startte de gemeente Kruibeke in 2016 met het jaarlijks uitroepen van een sociaal geëngageerde inwoner als hedendaagse Cornelis. Ondanks het evenement niet kan doorgaan, wordt op 9 april wel de Hedendaagse Cornelis van 2020 bekend.