Gasleiding geraakt bij werken in Kapelstraat, ook gemeentehuis beperkt dienstverlening Kristof Pieters

03 december 2019

16u38 8 Kruibeke Tijdens de rioleringswerken in de Kapelstraat werd dinsdagmiddag een gasleiding en elektriciteitsleiding geraakt. De veiligheidsdiensten zijn ter plaatse.

Er is geen gevaar voor de omgeving, noch voor de buurtbewoners, noch voor de nabijgelegen kinderopvang. De kinderopvang is wel enkel via de Schoolstraat bereikbaar.

Door de elektriciteitspanne op een deel van het Onze-Lieve-Vrouwplein is er momenteel geen dienstverlening bij de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand in het gemeentehuis. Er wordt verwacht dat de herstelling van het gaslek enige tijd in beslag zal nemen.