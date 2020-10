GAS-reglement wordt vanaf januari van kracht Kristof Pieters

09 oktober 2020

18u06 0 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke gaat vanaf 1 januari 2021 een GAS-reglement invoeren. Hierdoor kan men strenger optreden tegenover onder meer sluikstorters.

Het nieuwe reglement zal in december aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met buurgemeente Temse omdat Kruibeke deel uitmaakt van dezelfde politiezone. Om het niet te verwarrend te maken voor de verbaliserende agenten is het belangrijk dat het GAS-reglement in beide gemeenten grotendeels hetzelfde is.

Op de voorbije gemeenteraad werd alvast beslist om beroep te doen op de provinciale sanctionerende ambtenaar. De gemeente heeft namelijk zelf geen medewerkers met de nodige kwalificaties om op te treden als GAS-ambtenaar die de hoogte van de boete bepaalt.

Met deze GAS-boetes kan de gemeente overlast zoals sluikstorten, nachtlawaai, wildplassen, graffiti spuiten, enz. bestraffen. Dit zijn overtredingen die vaak niet door het parket vervolgd worden. Kruibeke is één van de weinige gemeenten in de regio waar momenteel nog geen GAS-reglement van kracht is.