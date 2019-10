Ga je naar Poldercross kijken? Haal de laarzen dan maar boven: Organisatie verwacht modderspektakel Kristof Pieters

09 oktober 2019

17u19 0 Kruibeke Liefhebbers van cyclocross hebben de datum al een tijdje in het rood aangekruist op de agenda en zaterdag 12 oktober is het zover: de zevende editie van de Kruibeekse Polderscross. Er worden zo’n 10.000 toeschouwers verwacht en zij zullen ongetwijfeld een spektakel te zien krijgen. “Door de zware regenval van de voorbije dagen zal de modder rond de oren spetteren”, knipoogt Bram De Brauwer.

De voorbije week werd op en rond sporthal De Dulpop opnieuw een klein tentendorp opgetrokken en ook het parcours is op een paar details na volledig klaar. Enkele renners kwamen de Kruibeekse klei al eens testen en ze zijn het unaniem eens: het wordt een bijzonder zware cross. “Ik denk dat het van de eerste editie geleden is dat de ondergrond er nog zo vettig bijlag”, klinkt het ook bij Bram De Brauwer en Marc Janssens, die samen met Kurt Vernimmen het organiserend comité vormen.

Vorig jaar moest de Polderscross wijken voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap dat in januari dit jaar plaats vond. In Kruibeke mocht Toon Aerts de tricolore trui in ontvangst nemen. Nu is het terug een ‘normale’ editie en zal de veldrit opnieuw iets compacter zijn. “Zo kan je vanop de dijk de renners meer volgen”, legt Bram uit. “Er zijn ook iets minder bruggen gebouwd. Die zijn natuurlijk spectaculair, maar dienden vorig jaar vooral voor de doorstroming van het publiek. Er zal nu natuurlijk minder volk zijn dan op een BK, maar vorig jaar hebben veel mensen van buiten Kruibeke kunnen proeven van ons terrein en een deel gaat ongetwijfeld terugkomen. We mikken dus zeker terug op zo’n 10.000 bezoekers.”

Spannende strijd

Enkele geslaagde elementen van het Belgisch kampioenschap werden voor de Polderscross wel behouden. “Het gaat hierbij in de eerste plaats om de zandbak, toch wel een gesmaakt onderdeel. Spektakel zal er sowieso voldoende zijn. Er zijn nog maar een aantal renners op verkenning geweest en nu reeds liggen er modderstroken. De hellingen van de ringdijk zullen dus een grote uitdaging worden.”

Publiekslievelingen Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel zullen er niet bij zijn dit jaar, maar de rest van de top van de cyclocross is wel op de afspraak. “Misschien dat we een aantal fans van deze twee moeten missen, maar de rest van het publiek zal wel een spannende strijd krijgen doordat er nu verschillende renners favoriet zijn voor de eindoverwinning.”

Zaterdag begint het spektakel al om 10 uur met de wedstrijden van de nieuwelingen. De junioren volgen om 11.50 uur en de dames om 14.35 uur. De heren elite sluiten af om 15 uur. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro en aan de kassa 12 euro.

Zondag is er ook nog een jeugdinitiatie en om 12.30 uur mogen de inwoners het parcours eens uitproberen. Als afsluiter is er nog een estafettecross om 14.30 uur. Meer info: http://polderscross.com.