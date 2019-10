Frank De Winne opent nieuwe cleanroom bij QinetiQ Space Kristof Pieters

04 oktober 2019

20u03 1 Kruibeke De Belgische astronaut Frank De Winne mocht vrijdag de nieuwe ‘cleanroom’ openen van het ruimtevaartbedrijf QinetiQ Space in Kruibeke. De komende 5 jaar wil het bedrijf er satellieten en dockingsystemen produceren.

Het ruimtevaartbedrijf QinetiQ Space ontwerpt en bouwt kleine satellieten, satellietonderdelen en wetenschappelijke instrumenten voor de ruimtevaart. Het is vooral bekend van zijn aardobservatiesatellieten. Momenteel draaien er drie satellieten van QinetiQ Space rond de aarde. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de vraag naar kleine satellieten in de toekomst alleen maar zal toenemen en investeerde daarom in een nieuwe cleanroom-omgeving. Die biedt bij overdruk geconditioneerde, gezuiverde lucht. Dat zorgt ervoor dat normale lucht niet in de faciliteit kan komen, zelfs wanneer de deuren worden geopend. De nieuwe faciliteit is groot genoeg om de productie van verschillende satellieten en dockingstations te ondersteunen. Dockingstations zijn systemen zodat ruimtetuigen met elkaar kunnen koppelen. Het gaat om een investering van 3 miljoen euro.

Wie de cleanroom en de rest van het bedrijf eens van nabij wil bekijken is zondag 6 oktober welkom tijdens Open Bedrijvendag. De deuren in de Hogenakkerhoekstraat 9 in Kruibeke staan open van 11 tot 17 uur.