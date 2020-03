Fonds 9150 bezorgt elke kansarm persoon bon van 10 euro voor aankoop verse voeding Kristof Pieters

30 maart 2020

16u20 2 Kruibeke Het Fonds 9150 gaat elk kansarm persoon in Kruibeke eerstdaags een bon bezorgen van 10 euro. Het geld kan besteed worden bij slager Kurt Joris of de versmarkt van Delhaize om vers vlees, vis, groenten en fruit of zuivel aan te kopen.

Fonds 9150 is één van de armoedeorganisaties die zich recent heeft aangesloten bij het platform Kruibeke Solidair. Door de schaarste bij de voedselbanken worden nu de krachten gebundeld om kansarme gezinnen te voorzien van voedselpakketten. “Maar vers vlees, vis of zuivel kan niet verdeeld worden om hygiënische redenen”, legt Geert Magerman uit. “We krijgen signalen van mensen die al twee weken geen vlees of vis meer hebben gegeten. Daarom gaan we in deze doelgroep nu aankoopbonnen verdelen van 10 euro. We schatten dat er zo’n 250 tot 300 personen in aanmerking komen. De selectie gebeurt in samenwerking met het OCMW. De cheques kunnen enkel gebruikt worden voor de aankoop van verse voeding bij slager Joris of supermarkt Delhaize. We hebben met beide een akkoord hierover. Ze zien er ook op toe dat de cheque niet voor andere zaken wordt gebruikt.”

Het geld voor deze operatie komt van een schenking van 10.000 euro van de Koning Boudewijnstichting. “We zijn enorm blij met deze steun en hopen het bedelen van cheques nog een paar keer te kunnen herhalen”, vervolgt Magerman. “Daarnaast bezorgde een multinational ons ook voor 1.000 euro aan aankoopbonnen van Oxfam Wereldwinkel. Tot slot hebben we ook nog een aanvraag ingediend voor vijftig laptops bij de vzw DigitalForYouth.” Na een oproep van minister Ben Weyts zijn er intussen al 7.000 laptops ingezameld.