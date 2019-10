Fietspaden Molenberg worden tijdelijk opgelapt, definitieve heraanleg pas in 2023 Kristof Pieters

28 oktober 2019

18u21 3 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke gaat begin volgend jaar de fietspaden langs de Molenberg en Doorn een opknapbeurt geven. De toplaag van het fietspad wordt afgefreesd en er komt een nieuwe laag asfalt op. Voor een definitieve heraanleg is het nog een paar jaar wachten.

Het fietspad langs de Molenberg wordt vrij intensief gebruikt omdat het om een drukke verbindingsweg gaat tussen Kruibeke en Haasdonk. De huidige fietspaden zijn met zogenaamde varkensruggen gescheiden van de rijbaan. De fietspaden zijn echter in bijzonder slechte staat. Er zijn op heel wat plaatsen putten en de breedte is beperkt door overwoekerend onkruid. “Omdat het nog even wachten is op een definitieve heraanleg gaan we het fietspad van de Doorn en Molenberg tijdelijk oplappen”, belooft schepen van Mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V). “De toplaag wordt afgefreesd en daarna opnieuw geasfalteerd zodat het fietspad overal minstens terug 1,2 meter breed is. We willen het lastenboek in november op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. De werken zouden tegen begin volgend jaar afgerond moeten zijn. We gaan tegelijk ook comfortstroken aanleggen in asfalt op het wegdek in kassei van het Onze-Lieve-Vrouwplein.”

In de gemeenteraad vroeg René Vermeulen (SamenVoorKruibeke) naar een stand van zaken voor een definitieve heraanleg van de Molenberg en omgeving. Het is immers de bedoeling dat de varkensruggen verdwijnen en er volwaardige gescheiden fietspaden komen. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) moest de timing van verschillende projecten herbekeken worden gelet op het financieel resultaat binnen Riopact. “Er is nu beslist om het project op te splitsen in 2 fasen”, legt hij uit. “In een eerste fase komt het deel tussen de E17 en Wilgenstraat aan de beurt. De riolering zal daarbij voor 75% gesubsidieerd worden. Voor de aanleg van het fietspad zouden we 80% betoelaagd krijgen.” In een tweede fase komt dan het deel tussen de Wilgenstraat en A. Lardonstraat aan de beurt. Hier is echter geen subsidie mogelijk en zullen de kosten 100% ten laste zijn van Riopact. Het fietspad zal in deze fase tot 40% subsidieerbaar zijn. Voor de eerste fase wordt gemikt op 2023. Voor fase twee ligt er nog geen timing vast.