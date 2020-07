Fietser onder invloed rijdt tegen geparkeerde auto Kristof Pieters

01 juli 2020

16u41 1

In de Bazelstraat in Kruibeke is een fietser dinsdagavond tegen een geparkeerde wagen gereden. De man legde een positieve alcoholtest af, hij had 2.81 promille alcohol in zijn bloed. Hij kreeg een stuurverbod van 6 uur.